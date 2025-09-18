Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований

Журова: МОК должен заново рассмотреть допуск России на Олимпийские игры

Tекст: Татьяна Косолапова

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны и оба блюдут Олимпийскую хартию, поэтому нет причины отстранять их от соревнований. В пример приводятся последние Олимпийские игры в Париже, где участвовали спортсмены обеих команд, мирно сосуществовавшие друг с другом под одной крышей в Олимпийской деревне.



«У МОК были к нам определенные замечания. На данный момент мы их все устранили, и в нашем понимании соответствуем Олимпийской хартии. Поэтому исполком должен рассмотреть вопрос о возвращении наших спортсменов на международные турниры», – говорит Журова.

Она подчеркивает, что поскольку Израиль на данный момент находится сейчас «в непростых взаимоотношениях с соседями», решение по российской стороне также может измениться.

«До какого-то момента к нам были вопросы. Теперь у них не должно их быть. Не хочу напоминать, главное, что сейчас всего этого нет. Мы это устранили. Сейчас вопросов к нам не должно быть», – заключила депутат.

Россия устранила все замечания, поэтому сейчас у исполкома не должно быть никаких вопросов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя объяснение МОК о допуске Израиля к соревнованиям, несмотря на военную операцию в секторе Газа.

В конце августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Россия ведет активные переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры и ожидает решения исполкома МОК 18 сентября.