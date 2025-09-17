Голый мужчина повредил иномарку в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел во вторник днем, 36-летний местный житель в голом виде повредил автомобиль Skoda Octavia на проспекте Народного Ополчения, указали в Росгвардии, передает РИА «Новости».

Мужчина в неадекватном состоянии помял капот и испортил лакокрасочное покрытие чужого автомобиля, после чего проник в салон через заднюю дверь.

Его задержал наряд Росгвардии.

Задержанный не смог внятно объяснить свои действия и заявил, что спрятался в машине, чтобы «никого не нервировать». Также он отметил, что разделся, чтобы посмотреть кино для взрослых в одиночестве.

Ранее в Сочи оштрафовали пятерых женщин и шестерых мужчин за купание в обнаженном виде на пляже.

До этого голый мужчина зашел в магазин во Владивостоке.