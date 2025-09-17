Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей

Володин призвал чиновников из министерств отказаться от отпуска за границей

Tекст: Вера Басилая

Во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что российским чиновникам из министерств стоит прекратить ездить на отдых за границу, как это сделали депутаты, передает ТАСС.

Володин отметил, что чиновникам также следует снять «розовые очки» и быть более сдержанными в отношении зарубежных поездок. Он подчеркнул, что некоторые государственные служащие продолжают путешествовать, и предупредил, что такие увлечения могут иметь негативные последствия.

По словам спикера, представители правительства должны занимать более жесткую позицию и демонстрировать поддержку специальной военной операции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

До этого власти ряда российских регионов рекомендовали депутатам и чиновникам не ездить на отдых за границу.