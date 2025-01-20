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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 15:07 • Новости дня

    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 06:31 • Новости дня
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Семья погибшего от отравления уксусом во флаконе «Джермук» подала иск к производителю на 1,5 млрд рублей, обвиняя их в нарушении производственных процессов.

    Как пишет «Коммерсант», семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, умершего после отравления уксусной кислотой, подала иск к производителю минеральной воды «Джермук» на сумму 1,5 млрд рублей. Иск адресован армянскому ЗАО «Джермук Групп», его представителям и распространителю в России, и подан в Советский районный суд Владикавказа.

    Напомним, в феврале 2024 года Гусев получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», в которой вместо воды оказался уксус. Он умер в больнице через несколько дней. Роспотребнадзор временно приостановил продажи отдельных партий этой марки для проверки на безопасность.

    Представители потерпевших считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов. Однако расследование обстоятельств гибели Гусева пока не завершено, сообщило издание.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    19 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Россией, чтобы противостоять общим врагам и сохранить права обоих государств.

    Пезешкиан не исключил возможность налаживания военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия должны развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, чтобы противостоять врагам, передает ТАСС.

    Он отметил, что у врагов не должно быть иллюзий, что с Ираном и Россией можно легко справиться. Президент Ирана также подчеркнул важность предотвращения разногласий между Москвой и Тегераном, которые могут использовать недружественные страны. «Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти», – добавил он.

    Иранский лидер обратил внимание на санкции, введенные против России и Ирана, указывая, что эти меры направлены на то, чтобы ослабить их позиции в международной политике. Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия не должны позволять западным странам злоупотреблять возможными разногласиями между ними и должны сохранять взаимное уважение и защиту прав друг друга.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 01:17 • Новости дня
    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека

    В Ярославле при пожаре в квартире погибли четыре человека, включая двоих детей

    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Ярославле произошел пожар в квартире на улице Калинина, в результате которого погибли четверо, в том числе двое детей.

    Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома. Спасатели МЧС обнаружили тела двух взрослых, а также вынесли трехлетнего мальчика и девочку, но спасти их не удалось, сообщается в Telegram-канале МЧС.

    На месте происшествия работали 18 специалистов, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Следственные органы проводят расследование.

    Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Приморье, самовольно подключенном к электросети, погибли три человека.

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    19 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Минобороны Дании опровергло гибель летчика на Украине

    Министр обороны Дании заявил об отсутствии погибших датских военных на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг сообщения о гибели датского летчика Йеппа Хансена на Украине, заявив об отсутствии потерь среди военнослужащих королевства в ходе конфликта.

    Поульсен выступил с опровержением сообщения о гибели на Украине датского летчика Йеппа Хансена, передает ТАСС.  Министр заявил, что ни один датский военнослужащий не погиб за время украинского конфликта.

    Поульсен отметил, что «никакие датские солдаты не были убиты на Украине», добавив, что распространяемая информация о гибели Хансена не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16. До этого стало известно, что датские военные инструкторы приезжали на Украину для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России).


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    19 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Авиакомпания сообщила о дополнительном рейсе в Саранск для пассажиров из Москвы

    Авиакомпания сообщила о дополнительном рейсе в Саранск для пассажиров самолета с проблемным шасси

    Tекст: Максим Попов

    Резервный самолет с пассажирами рейса авиакомпании «Россия» вылетит в Саранск после устранения технической неисправности на основном борту.

    Авиакомпания «Россия» заявила, что резервный борт отправится в Саранск после 22:00 мск, чтобы завершить рейс с пассажирами, оставшимися в Москве, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня самолет, следовавший из Шереметьево в Саранск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной возврата послужила сработка датчика неисправности шасси.

    На борту самолета находились 72 человека. Возврат произошел спустя час после вылета в 20:50 мск. Посадка прошла успешно, и никаких инцидентов с пассажирами не произошло.

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    20 января 2025, 04:03 • Новости дня
    Командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат

    Пленный ВСУ заявил, что пути отступления из Курахово ВСУ заминировали

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

    Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово, передает РИА «Новости». «Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от 'птичек' уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», – отметил он.

    По словам Корейко, последние оставшиеся в Курахово части ВСУ много раз запрашивали разрешение на отход у командования. Но в ответ слышали только «вперед». При этом, как отметил Корейко, к тому времени командование уже успело вывести из населенного пункта  операторов беспилотников и пехоту, вооруженную противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. Позднее солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие.

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    20 января 2025, 05:53 • Новости дня
    Задержан курьер по делу о хищении 1 млн рублей у разведчика Лазовика

    Следователи установили соучастников, похитивших 1 млн рублей у разведчика Лазовика

    Tекст: Максим Попов

    Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, по которой мошенники с использованием дипфейка похитили более 1 млн рублей у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика.

    Следователи продолжают устанавливать соучастников телефонного мошенничества, жертвой которого стал советский разведчик Геронтий Лазовик, передает ТАСС. Преступники, используя дипфейк представителей московской власти, убедили 92-летнего пенсионера передать им более 1 млн рублей, якобы для участия в спецоперации.

    «Установлено, что совершение преступления было спланировано группой лиц, роли каждого участника были четко определены заранее. В настоящее время установлен и задержан курьер, который получил от Лазовика часть похищенных денег. Остальные участники преступной схемы устанавливаются», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    По данным следствия, не исключено, что организатор преступной группы может находиться за пределами России, возможно на Украине. Представитель правоохранительных органов отметил, что рассматриваются и другие версии.

    Курьер, задержанный по делу, находится под следствием и ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 1 млн рублей.

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    20 января 2025, 06:45 • Новости дня
    Норвежские инструкторы обучали боевиков нацбата «Азов»

    Норвегия проводила обучение третьей штурмовой бригады ВСУ, состоявшей преимущественно из боевиков «Азова»

    Tекст: Максим Попов

    Норвегия в обстановке строжайшей секретности обучала штурмовую бригаду ВСУ, сформированную из бывших участников националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщил военнопленный Евгений Аксенов.

    Аксенов отметил, что обучение проходило через переводчика. По его словам, одна из баз, на которой проводились тренировки, называлась «Чарли», передает РИА «Новости». «Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали», – сказал он.

    Известно, что третья штурмовая бригада ВСУ была сформирована на основе отдельного отряда нацбата «Азов». В 2015 году СК возбудил уголовное дело против бойцов «Азова» по обвинению в похищении людей, истязании и применении запрещенных методов ведения войны. В 2022 году российские правоохранители сообщили о наличии неопровержимых доказательств совершения преступлений членами «Азова» и «Правого сектора» против мирных жителей Донбасса.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев направил в Новоегоровку Луганской области боевиков батальона «Азов», которые принуждают украинских солдат воевать «под дулом автомата».



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    20 января 2025, 00:19 • Новости дня
    В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей

    В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей из-за подорожания запчастей и медицинских услуг

    Tекст: Максим Попов

    Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов представит проект закона об увеличении максимальной суммы компенсации по ОСАГО до 650 тыс. рублей, что связано с ростом цен на ремонт автотранспорта и медицинские услуги.

    Согласно документу, предполагается повышение выплат до 650 тыс. рублей за вред, причиненный жизни или здоровью, и до 520 тыс. рублей за ущерб имуществу, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что текущие компенсации по ОСАГО составляют 500 тыс. и 400 тыс. рублей. Нилов подчеркивает, что рост страховых тарифов, стоимость запчастей и ремонта, а также медицинские расходы являются причинами для пересмотра размеров страховых сумм.

    По словам депутата, увеличение страховых сумм на 30 процентов не должно повлиять на предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов. Это изменение, по мнению Нилова, позволит более адекватно компенсировать потери граждан без увеличения финансовой нагрузки на страхователей.

    До этого сообщалось, что Центробанк пересмотрел территориальные коэффициенты ОСАГО, что, вероятно, приведет к подорожанию полисов в 18 регионах, в то время как в 21 регионе их стоимость снизится.

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    20 января 2025, 04:19 • Новости дня
    Руководителей строительной компании оштрафовали за хищение 132 млн рублей

    Руководителей ЗАО «Строительная компания номер один» оштрафовали за хищение при строительстве здания МВД в Приамурье

    Tекст: Максим Попов

    Благовещенский суд приговорил троих руководителей ЗАО «Строительная компания номер один» к крупным штрафам за хищение бюджетных средств при строительстве административного здания МВД в Амурской области.

    Благовещенский суд завершил рассмотрение дела против троих руководителей ЗАО «Строительная компания номер один». Александр Синьков, Константин Ельцов и Николай Сарапулов признаны виновными в хищении бюджетных средств во время строительства здания МВД в селе Екатеринославка. Им назначены штрафы в размере от 17,5 млн до 48 млн рублей, передает ТАСС.

    Суд установил, что с мая 2013 по декабрь 2015 года подсудимые, действуя по предварительному сговору, предоставляли недостоверные документы о стоимости и объемах выполненных работ. Таким образом, они похитили 132 млн рублей из бюджета.

    Из-за отсутствия проектно-сметной документации и невыполненных работ, здание признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства.

    Вместе с тем строительной компании удалось вернуть часть похищенных средств. Отмечается, что после судебного разбирательства 39,6 млн рублей были перечислены в счет возврата по контракту.

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    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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