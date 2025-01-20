Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

«Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.