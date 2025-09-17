Лавров назвал военных Европы на Украине легитимной целью

Лавров назвал европейских военных на Украине легитимной целью ВС России

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские военные контингенты на Украине будут считаться легитимной целью для российских вооруженных сил, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что любые попытки Европы направить свои военные силы на территорию Украины уже были объявлены Россией как создающие легитимную военную цель.

«Рассуждает Европа и о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые, мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью», – сказал глава МИД.

По словам Лаврова, такое решение было озвучено заранее, чтобы предостеречь западные страны от эскалации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предупредил, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы.

Италия, Румыния и Польша отказались отправлять своих солдат на Украину, но выразили готовность поддерживать мир другими способами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда стран обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.