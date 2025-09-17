Нефть подешевела после двух дней роста в ожидании решений ФРС США

Tекст: Мария Иванова

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.29 снижалась на 0,18% – до 68,35 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,17%, до 64,41 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам двух предыдущих торговых сессий Brent подорожала на 2,2%, а WTI – на 3,11%.

Эксперты ждут решений ФРС США по денежно-кредитной политике, которые должны быть приняты в среду. Они могут повлиять на курс доллара и соответственно котировки нефти. Обычно стоимость национальной валюты при жесткой денежно-кредитной политике растет, а при мягкой снижается.

«Внимание рынка будет сосредоточено на том, сколько членов ФРС... выступят за снижение ставки на 50 базисных пунктов, будет ли в прогнозах указано два или три сокращения, а также на тоне председателя ФРС Пауэлла», – цитирует Reuters аналитика IG Тони Сайкамора. Он добавил, что любая реакция «покупай на слухах – продавай на фактах» на рисковых активах, в том числе нефти, окажется кратковременной, учитывая возможность последующих снижений ставки в октябре и декабре».

Как отмечает CME Group, 96,1% аналитиков ждут снижения учетной ставки на 25 базисных пунктов – до 4-4,25%, а 3,9% прогнозируют снижение на 50 пунктов – до 3,75-4%.