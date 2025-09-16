Стали известны сроки проведения дебатов и голосования по вотуму недоверия главе ЕК

Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

Tекст: Вера Басилая

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.