Стали известны сроки проведения дебатов и голосования по вотуму недоверия главе ЕК
Politico: ЕП проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в октябре
Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в период с 6 по 9 октября, сообщает Politico.
«Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия... фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6-9 октября», – говорится в письме главы Европарламента Роберты Метсолы, пишет Politico, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией».
Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.