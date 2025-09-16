Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять крупнейших банков России снизили ставки по вкладам после решения Банка России установить ключевую ставку на уровне 17%, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили: «Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%. Всего за неполный сентябрь ставки снизили 13 банков из 20».

Сильнее всего средняя ставка по годовому вкладу среди топ-20 банков упала после заседания ЦБ 12 сентября – снижение составило 0,24 процентного пункта. По полугодовому вкладу ставка уменьшилась на 0,12 процентного пункта, а по трехмесячному – на 0,09 процентного пункта.

На 15 сентября средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,44% годовых, по полугодовому – 14,43%, по годовому – 13,23%. Максимальная ставка среди топ-20 банков достигла 17,7% годовых для трехмесячного вклада.

Индекс ставок рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. руб., без учета ограничений по категориям клиентов, участия в специальных акциях или приобретения комбинированных продуктов.

