Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.8 комментариев
ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа
Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.
Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.
Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.
AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.
Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.
Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.
Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.