Трамп заявил о будущих санкциях против России на нефть и банки

Трамп раскрыл детали планируемых санкций США против российского нефтяного сектора

Tекст: Елизавета Шишкова

В случае принятия дополнительных рестрикций против России они коснутся банков, нефтяной отрасли и будут предусматривать введение новых пошлин, передает РИА «Новости».

Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: «Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин». Он подчеркнул, что речь идет о серьезных мерах, способных затронуть ключевые сферы экономики России.

Трамп также напомнил, что ранее уже вводил тарифные ограничения на уровне 50% против Индии за поставки российской нефти. Он отметил, что это решение стало причиной разногласий с Нью-Дели и назвал его непростым, но необходимым шагом. По словам президента, подобные действия могли бы быть предприняты и в отношении России, если потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России.

Делегация Евросоюза на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для обсуждения ужесточения антироссийских санкций, включая ограничения против энергетических компаний и танкеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.