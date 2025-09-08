Bloomberg: ЕС решил направить делегацию в США для обсуждения антироссийских санкций

Tекст: Ольга Иванова

Делегация Евросоюза планирует посетить Вашингтон для обсуждения координации санкционной политики в отношении России, сообщает ТАСС.

В ходе визита особое внимание уделят мерам против банковского сектора, энергетических компаний, платежных систем и криптобирж. В ЕС рассчитывают на ужесточение давления, в том числе через взаимодействие с США.

Санкции могут затронуть несколько российских банков и энергетических компаний, в числе которых называются «Роснефть» и «Лукойл». Евросоюз также планирует ввести дополнительные ограничения для танкеров, перевозящих российскую нефть, и трейдеров из третьих стран, а среди новых мер – запрет на перестрахование судов, попавших под санкции.

Кроме того, планируется расширить экспортный запрет на товары и сырье, которые могут использоваться российским ВПК. В частности, возможны ограничения против китайских компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляют такую продукцию в Россию. Впервые ЕС может задействовать механизм предотвращения обхода санкций через Казахстан и ограничить поставки определенной техники в эту страну.

В новый, уже девятнадцатый пакет санкций, могут включить визовые ограничения, запрет на работу с портами, обслуживающими танкеры с российской нефтью, а также ограничения на сервисы на основе искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение. Ожидается, что проект пакета будет внесен на рассмотрение в ближайшие дни, а его обсуждение продлится несколько недель.

