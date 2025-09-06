  • Новость часаВ Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 сентября 2025, 08:29 • Новости дня

    Евросоюз собрался рассмотреть новые санкции против России в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники планируют обсудить в Вашингтоне возможные меры экономического давления на Россию, уделяя особое внимание введению новых санкций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

    Европейская делегация приедет в Вашингтон для обсуждения новых санкций против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. Встреча намечена на понедельник, 8 сентября, и состоится в министерстве финансов США. Делегацию возглавит посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Эстония ввела запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии.

    4 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Bild сообщил о смерти 16 кандидатов перед выборами в Германии

    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксирована смерть шестнадцати кандидатов различных политических партий накануне муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

    Как пишет газета Bild, председатель избирательной комиссии Северного Рейна-Вестфалии Моника Виссман подтвердила случаи смерти шестнадцати кандидатов на муниципальных выборах.

    Виссман заявила: «Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти».

    В числе умерших, уточняет издание, по одному кандидату от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, «Зеленых» и других небольших политических движений. Ранее газета Welt сообщала о семи смертях среди представителей «Альтернативы для Германии».

    Полиция оценила первые четыре случая и исключила неестественные причины смерти, отмечает Bild. Другие кандидаты, скончавшиеся перед выборами, представляли различные политические силы региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал пересмотреть модель социальных пособий в стране. Бывший канцлер Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила позиции партии «Альтернатива для Германии».

    Социал-демократическая партия Германии окажется под давлением немецких СМИ и «Зеленых» из-за манифеста о сближении с Москвой, хотя инициативу могут поддержать другие европейские левые силы.

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    4 сентября 2025, 21:35 • Новости дня
    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз в рамках своей военной миссии завершил обучение крупнейшей группы украинских военных, достигнув отметки почти 90 тыс. человек.

    В рамках прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже подготовил почти 90 тыс. украинских военных, передает РИА «Новости». По ее словам, Европа продолжит обучение украинских солдат и в дальнейшем.

    В заявлении фон дер Ляйен также отмечается, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для гарантий безопасности Украины.

    Встреча коалиции прошла под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

    В российском МИД подчеркнули, что любые сценарии размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для России и несут угрозу резкой эскалации конфликта. В министерстве также заявили, что подобные инициативы Британии и других стран Европы расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева.

    Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева.

    Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза отправить солдат на Украину.

    4 сентября 2025, 14:57 • Новости дня
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позорным явлением для Европы XXI века, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

    Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

    Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.

    4 сентября 2025, 13:20 • Новости дня
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией

    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стабильность в Европе возможна лишь при создании общей архитектуры безопасности с участием европейских участников НАТО и Москвы. Альтернативой такому подходу является новая холодная война и перманентный раздел континента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Австрии призвали «сделать шаг навстречу России» в контексте формирования архитектуры безопасности в Европе.

    «Россия и европейские страны с конца холодной войны стремились выстроить общую архитектуру безопасности на континенте. Она была возможна в рамках ОБСЕ, но Запад предпочел расширять НАТО на восток с целью ослабить Россию, что вызвало все те конфликты, которые мы видим сегодня», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    «Решающим моментом стала Украина. Для Москвы членство страны-соседки в структурах Североатлантического альянса и накачивание ее оружием – неприемлемы. Запад же считает недопустимым «возврат» Киева в зону влияния России, потому что там резко выступают против восстановления в Европе сильной России», – указал он.

    Но только общая архитектуры безопасности, которая будет включать в себя и страны НАТО, и Россию, сделает Европу стабильной, добавил собеседник, уточнив, что не уверен в необходимости участия США в этом концепте. По его мнению, альтернативой такому подходу является перманентный раздел Европы, новая холодная война, милитаризация европейских экономик, геополитическое противостояние и политика устрашения вместо сотрудничества.

    Эксперт допустил, что в будущем все же можно добиться создания общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока. «Для этого нужно изменение менталитета правящих элит Запада, преимущественно в странах русофобской Восточной Европы. Возможно, приход правых сил к власти изменит ситуацию к лучшему», – заключил Рар.

    Ранее Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы – самой популярной в стране, в эфире телеканала OE24 призвал «сделать шаг навстречу России» и организовать совместную конференцию, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе, сообщает РИА «Новости».

    Политик указал на необходимость выйти из нынешней ситуации неопределенности и угрозы создания нового «железного занавеса» в Европе с наращиванием вооружений с обеих сторон.

    «Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? Я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе – найти мирное решение», – заверил Кикль.

    Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в колонке для RT напомнил, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны.

    «Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России», – указал он. В ответ австрийский канцлер Кристиан Штокер заявил, что Австрия – нейтральная страна, и вопрос о ее вступлении в НАТО не стоит.

    4 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    Глава ЕК заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза»

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия работает над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием многонациональных сил и укреплением самой европейской обороны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, создание многонациональных сил проводится при участии Соединенных Штатов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК Украина».

    Фон дер Ляйен призвала европейские страны активнее двигаться вперед в предоставлении гарантий безопасности для Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

    В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    3 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Лидер популярной в Австрии партии призвал «сделать шаг навстречу России»

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно провести конференцию с участием России для создания новой архитектуры безопасности в Европе, заявил лидер самой популярной партии в Австрии – правой АПС (Австрийской партии свободы) Герберт Кикль.

    «Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: «Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы», – приводит слова лидера АПС РИА «Новости» со ссылкой на OE24.

    На уточняющий вопрос ведущей о том, идет ли речь о сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, Кикль ответил: «Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределенности и угрозы нового «железного занавеса» в Европе». Он призвал остановить наращивание вооружений с обеих сторон.

    Кикль выразил мнение, что такие шаги открыли бы новые перспективы и создали условия для обсуждения общих интересов и достижения взаимопонимания, несмотря на существующие различия. Он уверен, что большинство населения не только в Австрии, но и по всей Европе, хочет мирного решения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кикль выступил против визита Владимира Зеленского в Австрию. В феврале в Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция с участием Австрийской народной партии, социал-демократов и либерального форума. Австрийская партия свободы, занявшая первое место на выборах в сентябре, не вошла в коалицию.

    5 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    В Австрии указали на раскол в «коалиции желающих»

    Австрийская Kurier указала на раскол и противоречия в «коалиции желающих»

    В Австрии указали на раскол в «коалиции желающих»
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства в вопросе отправки войск на Украину, пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

    «То, что все еще остается много вопросов, связано с запутанным положением некоторых коалиционеров. В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства; это особенно заметно в Берлине: когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что существует «четкая дорожная карта» для размещения войск на Украине, министр обороны Германии отвез ее прямо на парад. По словам Бориса Писториуса, у ЕС «нет никаких полномочий и компетенций» в том, что касается войск. Канцлер Фридрих Мерц  вскоре после этого сказал, что дебаты о миротворцах были «преждевременными», –  пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

    Издание отмечает, что в предвыборной кампании Мерц звучал иначе, но признает, что у него есть все причины медлить, как и его предшественник когда-то – более половины немцев против контингента ФРГ на Украине.

    Во Франции, указывает газета, проблема такая же. Как ни заявлял президент Эммануэль Макрон о готовности значительно увеличить расходы на оборону, французы тоже совсем не рады перспективе отправить своих сыновей и мужей в чужую страну охранять безопасность. К тому же в понедельник вот-вот свергнут премьера Франсуа Байру, а это тем более не сулит Украине ничего хорошего, так как оппозиция Франции значительно усилит позиции.

    «Премьер-министр Джорджия Мелони сообщила, что под руководством ЕС Италия не будет участвовать ни в одной миссии; поэтому более чем неясно, входит ли она в число 26 «желающих» Макрона. То же самое касается Польши, которая имеет третью по численности армию НАТО: Варшава до сих пор исключала отправку войск в Украину, потому что население категорически против этого», – резюмировала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал  скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    После саммита в Париже Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат.

    5 сентября 2025, 01:15 • Новости дня
    Несколько стран Европы присоединились к антироссийским мерам ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Европейского совета 4 сентября появилось несколько заявлений высокого представителя от имени ЕС о согласовании некоторыми странами Европы ограничительных мер против физических и юридических лиц России.

    В каждом документе решением Совета указано число юридических или физических лиц, против которых введены санкции, и отмечено, что ЕС принимает намерение каждой из девяти стран скорректировать свою национальную политику в соответствии с решением Совета.

    «Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединяются к этому решению», – сказано в представленных на сайте документах Евросовета за 4 сентября.

    Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, завершает эта фраза каждый документ.

    Напомним, в этот день американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское правительство расширило антироссийский санкционный список, включив в него мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, а также командира спецполка Замида Чалаева.

    Париж разработал

    новые меры, нацеленные на энергетический, финансовый и отдельные гражданские сектора в России, которые могут быть представлены европейским странам.


    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    5 сентября 2025, 01:56 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    Италия, Румыния и Польша решили заявить о том, что отправлять своих солдат на Украину не будут, однако готовы помогать поддерживать мир как-то иначе, о чем заявили высокопоставленные чиновники вышензванных стран.

    «Мы не отправим итальянские войска на Украину», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит газета il Fatto Quotidiano.

    На встрече «коалиции желающих» еще раз представила предложение о создании механизма коллективной безопасности, основанного на статье 5 Вашингтонского договора.

    При этом Мелони высказалась за готовность к участию в других мерах поддержания мира на Украине.

    Коллега итальянского премьер-министра из Польши Дональд Туск тоже объявил о нежелании властей отправлять польских солдат на Украину.

    «Польша, как мы неоднократно подчёркивали, не планирует отправлять войска на Украину, даже после окончания войны. Мы отвечаем за логистику», – привел слова  Туска портал Polskie Radio 24.

    Туск добавил, что на саммите «коалиции желающих» участники обсудили, как сделать гарантии безопасности для Украины практически осуществимыми». Кроме того, Туск поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы попробовать найти возможности «уговорить российского лидера Владимира Путина пойти на диалог».

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна оказывает помощь иным, не менее ценным, чем солдаты, образом.

    «Это решение было принято после консультаций со сторонами, и страны, близкие к России, придерживаются того же мнения: после прекращения огня не следует вводить войска. Однако, как и мы, мы поддержим все миротворческие силы нашими базами», – процитировала его газета Adevarul.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал  скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Однако после переговоров европейцев с Трампом, по данным таблоида Bild, европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

