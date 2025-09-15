Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.10 комментариев
Песков: Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины без предварительной экспертной подготовки не принесут результатов.
Заявления Киева о необходимости срочной встречи лидеров направлены скорее на эмоциональный эффект, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она пройдет без тщательной подготовки, будет абсолютно бесполезна.
Кремлевский представитель отметил, что любые контакты на высшем уровне должны быть заранее проработаны экспертами, чтобы в ходе диалога были зафиксированы конкретные наработки. Песков добавил, что без этой предварительной работы такие переговоры теряют смысл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.