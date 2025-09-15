При атаке ВСУ в Белгородской области погибли две женщины

Tекст: Алексей Дегтярев

После атаки одна женщина скончалась на месте, вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.

«Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – пояснил губернатор.

Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.

Кроме того, в селе Головчино ранения получили три человека, их доставляют в медучреждения Белгорода. Один из автомобилей был уничтожен в ходе атаки ВСУ.

Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки в Белгородской области зафиксировали почти 200 атак беспилотников.

В конце прошлой неделе в ходе украинской атаки в Белгороде пострадали мужчина и женщина.