    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    35 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    15 сентября 2025, 11:47 • Новости дня

    При атаке ВСУ в Белгородской области погибли две женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, погибли две мирных жительницы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    После атаки одна женщина скончалась на месте, вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    «Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – пояснил губернатор.

    Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.

    Кроме того, в селе Головчино ранения получили три человека, их доставляют в медучреждения Белгорода. Один из автомобилей был уничтожен в ходе атаки ВСУ.

    Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки в Белгородской области зафиксировали почти 200 атак беспилотников.

    В конце прошлой неделе в ходе украинской атаки в Белгороде пострадали мужчина и женщина.

    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (43)
    15 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.

    По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.

    Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.

    Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.

    В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (27)
    15 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»

    Медведев разъяснил последствия введения бесполетной зоны над Украиной

    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.

    Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.

    Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.

    «Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    В Польше заговорили о создании бесполетной зоны над Украиной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости совместно с союзниками рассмотреть идею создания бесполетной зоны над Украиной.

    Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.

    Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.

    Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.

    Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.

    Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (9)
    15 сентября 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки

    Кимаковский сообщил о входе ВС России на восточную окраину Константиновки

    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночной детонации боеприпасов в составе военного поезда на Украине были повреждены три вагона, а движение поездов временно приостановили, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное», по данным источников в Генштабе ВСУ, взрыв произошел в поезде, который перевозил военный груз. Представители Генштаба сообщили: «Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате происшествия были повреждены три вагона состава. Личный состав, по информации телеканала, не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования. Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:20 • Новости дня
    Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов

    «Коммерсанът»: Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генпрокурор Игорь Краснов инициировал иск в Октябрьский райсуд Тамбова о конфискации активов владельцев ООО «Ланта», по данным СМИ, их заподозрили в поддержке, в том числе финансовой, украинских вооруженных террористических формирований.

    Ответчиками выступают Александр Зайцев, его супруга Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association, пишет «Коммерсантъ».

    По версии Генпрокуратуры, Зайцев и Васильев с 2009 года владеют крупной телекоммуникационной компанией «Ланта», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая оборонные предприятия и коммерческие структуры. Уставной капитал разделен между Зайцевым (51%) и Васильевым (49%), а ежегодная выручка превышает 1,1 млрд рублей.

    По версии следствия, после 2014 года Зайцевы поддержали новые власти на Украине и санкционный режим, а также участвовали в деятельности признанного экстремистским ФБК (запрещено в России). В 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и стали сооснователями ассоциации For free Russia association, которую власти считают инструментом по дискредитации России.

    Отмечается, что Александр Зайцев публично осудил действия российской армии после начала спецоперации на Украине.

    По данным Генпрокуратуры, через ООО «Ланта» и другие активы Зайцевы якобы финансировали ВСУ, а также организации «Айдар», «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», признанные в России террористическими и запрещенные. В 2024 году на средства Зайцевых для «Легиона Свобода России» приобрели автомобильную технику на сумму свыше 24 млн рублей, а Маргарита Зайцева организовала аукционы, поддержавшие украинские националистические формирования.

    Также, по версии ведомства, Зайцевы и Васильев легализовали крупные суммы через подконтрольные отели и торговые центры, а нахождение оператора связи под контролем экстремистского объединения, по мнению прокуроров, угрожает информационной безопасности России.

    При этом гендиректор «Ланты» Александр Васильев заявил, что впервые услышал об иске от журналиста и уведомлений не получал.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что спонсировавшие украинскую армию компании стали врагами Российской Федерации.

    В мае 2024 года ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.

    Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

    По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

    «Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

    Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 06:36 • Новости дня
    Посол России отклонил протест Румынии из-за беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев сообщил, что отверг предъявленный ему протест по поводу якобы нарушения российским беспилотником воздушных границ Румынии.

    По словам Липаева, в ходе встречи в МИД Румынии не было предоставлено ни одного конкретного, убедительного доказательства принадлежности летательного аппарата России, передает ТАСС

    «Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест был отклонен как надуманный и необоснованный. Все факты указывают на то, что имела место очередная провокация киевского режима», – сказал он.

    Он объяснил, что Киев отчаянно пытается втянуть другие страны в военную авантюру против России, опасаясь военного поражения и ответственности за совершенные преступления.

    Липаев был вызван в румынский МИД, где ему передали протест и потребовали принять меры для предотвращения подобных случаев. В МИД Румынии произошедшее назвали нарушением суверенитета страны и выразили обеспокоенность возможным повторением инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что ВВС Румынии обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент с якобы российском беспилотником «безрассудной эскалацией».

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    ВСУ раскрыли суточные расходы Украины на военный конфликт

    Генштаб оценил ежедневные военные затраты Украины в 172 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные расходы на конфликт достигли 172 млн долларов в сутки, что составляет 7,1 млрд гривен, а собственных ресурсов не хватает, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    По его словам, одни сутки военного конфликта обходятся Украине в 172 млн долларов, или 7,1 млрд гривен, передает ТАСС. «Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов», – приводит слова Гнатова издание «Новости.LIVE». Он добавил, что своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит.

    Гнатов также отметил, что для поддержки оборонной промышленности и инновационных технологий Украины необходимо привлекать средства партнеров. По его словам, украинская армия внедряет передовые решения на поле боя, однако для их реализации требуется дополнительное финансирование.

    Глава Генштаба подчеркнул, что внедрение инноваций требует значительных финансовых ресурсов. Он считает, что война против такой крупной и обеспеченной ресурсами страны, как Россия, обходится очень дорого для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 300 млрд гривен для военных нужд на ноябрь и декабрь. Бельгия выделила 100 млн евро на закупку оружия для Украины в США. Госдепартамент США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 13:18 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде

    Генштаб ВСУ подтвердил взрыв боеприпасов в поезде на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв боеприпасов в поезде на железной дороге в Киевской области прервал движение поездов и привел к назначению служебной проверки Генштабом ВС Украины.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что причиной взрыва на железной дороге в Киевской области стала детонация боеприпасов при перевозке военного груза, передает ТАСС. По данным Генштаба, инцидент произошел ночью, а личный состав при этом не пострадал. В поезде, где случился взрыв, три вагона были отцеплены, а движение по маршруту временно остановили.

    Власти назначили служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Сейчас проходит расследование причин, приведших к взрыву боеприпасов.

    По данным региональной военной администрации, происшествие не было связано с воздушной тревогой и повредило железнодорожную инфраструктуру. Из-за аварии поезда международных и внутренних маршрутов идут с задержками по обходным путям, а часть рейсов была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования.

    Комментарии (0)
    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации