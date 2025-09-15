Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
При атаке ВСУ в Белгородской области погибли две женщины
Украинские боевики атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, погибли две мирных жительницы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
После атаки одна женщина скончалась на месте, вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.
«Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – пояснил губернатор.
Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля.
Кроме того, в селе Головчино ранения получили три человека, их доставляют в медучреждения Белгорода. Один из автомобилей был уничтожен в ходе атаки ВСУ.
Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки в Белгородской области зафиксировали почти 200 атак беспилотников.
В конце прошлой неделе в ходе украинской атаки в Белгороде пострадали мужчина и женщина.