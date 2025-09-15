Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Гладков: По Белгородской области за сутки дроны нанесли почти 200 ударов
За последние сутки в Белгородской области зафиксировано почти 200 атак беспилотников, повреждено более 20 объектов, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Удары пришлись на 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
Зафиксированы 55 обстрелов и 189 атак дронами, из которых 125 удалось сбить или подавить средствами РЭБ.
Гладков сообщил, что в результате атак за медицинской помощью обратилась жительница Белгорода, пострадавшая в ходе нападения 11 сентября, а также скончался мужчина, получивший ранения 25 августа. Повреждены три многоквартирных дома, 18 частных домовладений, предприятие, два социальных объекта, сельхозпредприятие, техника, объект связи и девять транспортных средств.
Валуйский муниципальный округ подвергся атаке шести дронов, Волоконовский район – пяти, по Грайворонскому округу выпущено 10 боеприпасов и зафиксировано 13 атак беспилотников.
По Краснояружскому району выпущено 44 снаряда, зафиксировано 29 атак БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены два взрывных устройства. Над Старооскольским и Корочанским районами ПВО сбила три дрона.
Губернатор также отметил, что на Шебекинский муниципальный округ пришлось 94 удара дронов, из которых 87 были подавлены или уничтожены, а также был выпущен один боеприпас. Над Белгородом средствами ПВО сбито девять беспилотников самолетного типа.
В воскресенье Гладков сообщал, что при атаке дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили.
В субботу при атаке ВСУ в Белгороде пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу.