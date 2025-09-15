Гладков: По Белгородской области за сутки дроны нанесли почти 200 ударов

Tекст: Алексей Дегтярев

Удары пришлись на 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Зафиксированы 55 обстрелов и 189 атак дронами, из которых 125 удалось сбить или подавить средствами РЭБ.

Гладков сообщил, что в результате атак за медицинской помощью обратилась жительница Белгорода, пострадавшая в ходе нападения 11 сентября, а также скончался мужчина, получивший ранения 25 августа. Повреждены три многоквартирных дома, 18 частных домовладений, предприятие, два социальных объекта, сельхозпредприятие, техника, объект связи и девять транспортных средств.

Валуйский муниципальный округ подвергся атаке шести дронов, Волоконовский район – пяти, по Грайворонскому округу выпущено 10 боеприпасов и зафиксировано 13 атак беспилотников.

По Краснояружскому району выпущено 44 снаряда, зафиксировано 29 атак БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены два взрывных устройства. Над Старооскольским и Корочанским районами ПВО сбила три дрона.

Губернатор также отметил, что на Шебекинский муниципальный округ пришлось 94 удара дронов, из которых 87 были подавлены или уничтожены, а также был выпущен один боеприпас. Над Белгородом средствами ПВО сбито девять беспилотников самолетного типа.

В воскресенье Гладков сообщал, что при атаке дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили.

В субботу при атаке ВСУ в Белгороде пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу.