Гладков сообщил об атаке дронов на дома и авто в Шебекино

Tекст: Ольга Иванова

Информация о ночной атаке украинских дронов по Белгородской области опубликована в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В городе Шебекино беспилотник поразил многоквартирный дом, нарушив целостность фасада и остекления двух квартир, а также повредил легковой автомобиль. Второй FPV-дрон ударил по грузовику. В Белгороде от падения обломков сбитого дрона разбилось лобовое стекло машины.

Гладков уточнил, что в селе Муром Шебекинского округа с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В селе Бессоновка дрон вызвал пожар на крыше социального объекта, еще один FPV-дрон поразил сельхозпредприятие. В селе Замостье Грайворонского округа после двух атак дронов повреждены жилой дом, два автомобиля и социальный объект.

По словам губернатора, в хуторе Рябики Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома, в Леоновке пробита крыша частного дома, а в Кургашках взрыв повредил остекление и забор домовладения. В селе Коновалово Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удары. В хуторе Хуторище дрон повредил сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате атак не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.