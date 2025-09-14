Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?19 комментариев
Гладков сообщил об атаке дронов на дома и авто в Шебекино
В результате атаки дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили, а также зафиксированы повреждения в ряде сел области.
Информация о ночной атаке украинских дронов по Белгородской области опубликована в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В городе Шебекино беспилотник поразил многоквартирный дом, нарушив целостность фасада и остекления двух квартир, а также повредил легковой автомобиль. Второй FPV-дрон ударил по грузовику. В Белгороде от падения обломков сбитого дрона разбилось лобовое стекло машины.
Гладков уточнил, что в селе Муром Шебекинского округа с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В селе Бессоновка дрон вызвал пожар на крыше социального объекта, еще один FPV-дрон поразил сельхозпредприятие. В селе Замостье Грайворонского округа после двух атак дронов повреждены жилой дом, два автомобиля и социальный объект.
По словам губернатора, в хуторе Рябики Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома, в Леоновке пробита крыша частного дома, а в Кургашках взрыв повредил остекление и забор домовладения. В селе Коновалово Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удары. В хуторе Хуторище дрон повредил сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате атак не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.