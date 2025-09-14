Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В официальном сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается: «14 сентября текущего года в период с 12.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».
Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.