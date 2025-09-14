Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается: «14 сентября текущего года в период с 12.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.