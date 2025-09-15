В Турции предположили скрытую цель угроз Трампа по Украине

Турецкий аналитик Экен заявил, что угрозы Трмапа по Украине нацелены на ЕС

Tекст: Вера Басилая

Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину заканчивается, однако, по мнению турецкого аналитика Барту Экена, эти слова адресованы прежде всего европейским союзникам США, передает РИА «Новости».

Эксперт считает, что угрозы Трампа по Украине, выраженные в форме заявлений о «жестких мерах», имеют политико-дипломатический, а не военный подтекст.

Экен отмечает, что, по его мнению, Трамп не стремится к эскалации с Москвой, а хочет усилить давление на европейские столицы, убеждая их поддерживать жесткий санкционный курс.

По его словам, Кремль не прекращает переговоры полностью, а лишь берет паузу, не испытывая срочной потребности в дипломатическом продвижении. Москва, по мнению Экена, ждет возобновления диалога на более выгодных для себя условиях, а наиболее подходящим моментом для этого может стать зима, когда ситуация на Украине ухудшится, а единство западных стран будет испытываться новыми трудностями.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп ранее выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

Президент США также раскритиковал европейские санкции против России, считая их недостаточно жесткими.