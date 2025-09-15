Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.0 комментариев
В Турции предположили скрытую цель угроз Трампа по Украине
Турецкий аналитик Экен заявил, что угрозы Трмапа по Украине нацелены на ЕС
Высказывания президента США Дональда Трампа об «исчерпании терпения» по урегулированию ситуации на Украине нацелены на европейских союзников США, заявил турецкий политический аналитик Барту Экен.
Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину заканчивается, однако, по мнению турецкого аналитика Барту Экена, эти слова адресованы прежде всего европейским союзникам США, передает РИА «Новости».
Эксперт считает, что угрозы Трампа по Украине, выраженные в форме заявлений о «жестких мерах», имеют политико-дипломатический, а не военный подтекст.
Экен отмечает, что, по его мнению, Трамп не стремится к эскалации с Москвой, а хочет усилить давление на европейские столицы, убеждая их поддерживать жесткий санкционный курс.
По его словам, Кремль не прекращает переговоры полностью, а лишь берет паузу, не испытывая срочной потребности в дипломатическом продвижении. Москва, по мнению Экена, ждет возобновления диалога на более выгодных для себя условиях, а наиболее подходящим моментом для этого может стать зима, когда ситуация на Украине ухудшится, а единство западных стран будет испытываться новыми трудностями.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Трамп ранее выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.
Президент США также раскритиковал европейские санкции против России, считая их недостаточно жесткими.