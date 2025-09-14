Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселили из дома

Tекст: Дарья Григоренко

Шагиева в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ) написала: «Действующая власть выкидывает семью Атамбаевых в контейнер, который они привезли… Заявившись без предупреждения с целой армией и оставив нас на улице с огромной горой вещей под дождем», передает РИА «Новости».

По словам Шагиевой, при выселении семье не предоставили исполнительного акта и других необходимых документов. Она подчеркнула, что судебные разбирательства по поводу их дома еще не завершены, а время для подготовки к выселению, положенное по закону, им не было дано.

Сын экс-президента Кадырбек Атамбаев также выступил с заявлением, отметив, что семья намерена продолжить судебную борьбу за имущество. Он выразил благодарность поддерживающим их людям и сообщил, что пока семья будет жить у родственников.

Накануне сообщалось, что жилой дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше перешел в госсобственность, а его семью начали принудительно выселять с территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший Атамбаев допустил отбывание любого срока, если его вина будет подтверждена Международным уголовным судом в Гааге. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал приговор суда бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву слишком строгим. Первомайский районный суд Бишкека назначил Атамбаеву 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением наград.