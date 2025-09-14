Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?14 комментариев
Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселили из дома
Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком, все вещи были принудительно погружены в контейнер, сообщила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева.
Шагиева в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ) написала: «Действующая власть выкидывает семью Атамбаевых в контейнер, который они привезли… Заявившись без предупреждения с целой армией и оставив нас на улице с огромной горой вещей под дождем», передает РИА «Новости».
По словам Шагиевой, при выселении семье не предоставили исполнительного акта и других необходимых документов. Она подчеркнула, что судебные разбирательства по поводу их дома еще не завершены, а время для подготовки к выселению, положенное по закону, им не было дано.
Сын экс-президента Кадырбек Атамбаев также выступил с заявлением, отметив, что семья намерена продолжить судебную борьбу за имущество. Он выразил благодарность поддерживающим их людям и сообщил, что пока семья будет жить у родственников.
Накануне сообщалось, что жилой дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше перешел в госсобственность, а его семью начали принудительно выселять с территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший Атамбаев допустил отбывание любого срока, если его вина будет подтверждена Международным уголовным судом в Гааге. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал приговор суда бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву слишком строгим. Первомайский районный суд Бишкека назначил Атамбаеву 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением наград.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ