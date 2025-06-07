Атамбаев заявил о готовности предстать перед судом в Гааге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы по трем уголовным делам, заявил о готовности отбыть любой срок в случае, если его виновность подтвердит Международный уголовный суд в Гааге, передает ТАСС. Атамбаев обратился к властям с предложением ратифицировать Римский статут и поручить Генпрокуратуре обратиться в суд в Гааге, чтобы «все узнали истину». По его словам, если Гаага признает его виновным, он готов понести наказание.

В своем заявлении на странице в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в РФ) Атамбаев отметил, что честно отработал свой президентский срок и не предавал интересы страны. Он подчеркнул, что совершал ошибки и всегда их признавал, а срок по надуманному, по его мнению, приговору отбывал без просьб о поблажках.

Экс-президент отметил, что после ухода из политики полностью сосредоточился на здоровье, которое, по его словам, ухудшилось в тюрьме. Однако, как утверждает Атамбаев, действующие власти продолжают его преследовать, оказывая давление также на его сторонников и родственников. Бывший глава государства считает, что эти действия вызваны «мстительностью и страхом за кресло», а не стремлением к справедливости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров назвал приговор суда бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву слишком строгим. Первомайский районный суд Бишкека назначил Атамбаеву 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением наград. Суд Киргизии признал Атамбаева виновным в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но не назначил наказание из-за истечения срока давности.