Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Экс-президент Киргизии Атамбаев признан виновным без назначения срока
Экс-президент Киргизии Атамбаев признан виновным без назначения срока наказания
Суд Киргизии признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но не назначил наказание из-за истечения срока давности дела.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был признан виновным в деле об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева из-под стражи, передает ТАСС. Суд Первомайского района вынес заочный приговор, однако наказание не было назначено из-за истечения срока давности дела.
Адвокат Атамбаева, Сергей Слесарев, сообщил, что приговор по делу Батукаева уже состоялся, и отметил, что признание вины произошло без назначения наказания именно по этой причине. Дело об освобождении Батукаева, который был известен как криминальный авторитет, вызвало значительный общественный резонанс в Киргизии.
Напомним, в феврале 2023 года бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии.
Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались беспорядки. Демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.