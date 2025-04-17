Экс-президент Киргизии Атамбаев признан виновным без назначения срока наказания

Tекст: Мария Иванова

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был признан виновным в деле об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева из-под стражи, передает ТАСС. Суд Первомайского района вынес заочный приговор, однако наказание не было назначено из-за истечения срока давности дела.

Адвокат Атамбаева, Сергей Слесарев, сообщил, что приговор по делу Батукаева уже состоялся, и отметил, что признание вины произошло без назначения наказания именно по этой причине. Дело об освобождении Батукаева, который был известен как криминальный авторитет, вызвало значительный общественный резонанс в Киргизии.

Напомним, в феврале 2023 года бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии.

Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались беспорядки. Демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.