Iltalehti: Джонсон и Стубб устроили перепалку на конференции в Киеве

Tекст: Ирма Каплан

На конференции YES присутствовала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является членом Совета директоров конференции, специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог, министр финансов Скотт Бессент, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Последний во время выступления Стубба задал вопрос о «коалиции желающих» – почему она не отправляет свои войска на Украину, а позволяет России пользоваться правом вето в этом вопросе?

Стубб ответил, что рассматривает «коалицию» как средство сдерживания в послевоенный период. Сейчас приоритетом является предоставление Украине оружия, разведданных и финансовой помощи, чтобы страна могла продолжать борьбу, пишет финская Iltalehti.

«Мне не хотелось бы говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», – сделал Стубб выпад в сторону Джонсона – одного из главных идеологов Brexit.

Ответ Джонсона последовал в мгновение ока: «Вам тоже потребовалось на это немало времени».

По словам Стубба, Джонсон вник в суть дела и понял, что нельзя допустить на Украине того, что было в период после Второй мировой войны, когда Советский Союз значительно влиял на принятие Финляндией внешнеполитических решений.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой. Сенатор Пушков дал финну совет.

