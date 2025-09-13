Сенатор Пушков дал совет Стуббу, зачастившему на встречи с Зеленским

Tекст: Ирма Каплан

«Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему не доволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», – поиронизировал сенатор в Telegram-канале.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Стубба состоялась 11 сентября по итогам визита Стубба с супругой на Украину. Оба лидера обсуждали безопасность, инвестиции, евроинтеграцию Украины и антироссийские санкции, пишет портал Yle.

Напомним, ранее Зеленский своими высказываниями заставил поиронизировать официального представителя МИД России Марию Захарову. Она прокомментировала заявление Зеленского о «победе» Украины, напомнив о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.



