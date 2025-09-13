Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Сенатор Пушков дал совет Стуббу, зачастившему на встречи с Зеленским
Президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой, напомнил контекст своего комментария Алексей Пушков.
«Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему не доволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», – поиронизировал сенатор в Telegram-канале.
Совместная пресс-конференция Зеленского и Стубба состоялась 11 сентября по итогам визита Стубба с супругой на Украину. Оба лидера обсуждали безопасность, инвестиции, евроинтеграцию Украины и антироссийские санкции, пишет портал Yle.
Напомним, ранее Зеленский своими высказываниями заставил поиронизировать официального представителя МИД России Марию Захарову. Она прокомментировала заявление Зеленского о «победе» Украины, напомнив о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.