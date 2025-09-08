  • Новость часаТрамп заявил о планах поговорить с Путиным
    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Посольство заявило о русофобии руководства Бельгии
    Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
    Орбан заявил о возможном распаде ЕС после 2035 года
    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    8 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    12 комментариев
    8 сентября 2025, 03:40 • Новости дня

    Захарова ответила Зеленскому словами из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о «победе» Украины, напомнила о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

    Захарова разместила в Telegram цитату из песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза,/ Дела идут и жизнь легка,/ Ни одного печального сюрприза,/ За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – процитировала Захарова, опубликовав также видео с клипом на эту песню.

    Песня была написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки, а позже переведена на русский поэтом Александром Безыменским. Утесов впервые исполнил эту композицию в дуэте со своей дочерью Эдит, после чего она стала широко известной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Украина «побеждает» Россию, пока киевский режим утратил контроль не над всей территорией страны.

    7 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр

    Эксперт Кнутов: Удар российских сил по мосту через Днепр в Кременчуге – новый этап СВО

    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала бить по мостам через Днепр в ответ на эскалацию ситуации со стороны Киева. Также это предупреждение Москвы о бессмысленности планов Брюсселя наладить выпуск вооружения в Европе для поставок ВСУ. Москва может отрезать все Левобережье от снабжения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге.

    «Удар российских сил по мосту через Днепр – это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов. Во-первых, уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

    «Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

    «Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

    Ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») сообщила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники писали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о российской атаке по территории Украины, в результате которой были поражены объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре.

    «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна и как европейцы делают ставку на поиск бойцов для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

    Комментарии (19)
    7 сентября 2025, 17:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить санкции и гарантии безопасности для Украины после удара российской армии по объектам на украинской территории.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.

    Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    Комментарии (20)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    @ Александр Тахтай

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, известный расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков, сообщили в российских силовых структурах.

    «Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

    Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

    Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    Комментарии (11)
    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    Комментарии (15)
    7 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО

    Военный эксперт Сивков: Удар по кабмину Украины не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения

    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения заняли село Юнаковка в Сумской области, ранее использовавшееся украинскими войсками для вылазок в сторону Курской области.

    По его словам, российские силы выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка в Сумской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поступила подтвержденная оперативная информация от российских военных, что украинские войска оставили населенный пункт.

    Рогов уточнил: «Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к Судже». Юнаковка и Суджа соединяются трассой, по которой ранее украинские силы перебрасывали подкрепления в приграничную зону Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать фланги группы «Север» на Сумском направлении, но не добились успеха. В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских боевиков. Бойцы «Севера» доложили, что до освобождения Юнаковки им осталось пройти считанные метры.

    Комментарии (2)
    7 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    @ svyrydenkoy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

    По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2025, 09:44 • Новости дня
    ВС России нанесли мощные удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Серьезные удары были нанесены по объектам ВСУ и иностранным наемникам в Сумах и Сумской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. По его словам, в районе границы с Курской областью поражено подразделение ВСУ: уничтожено до 15 единиц техники и до 70 человек. В окрестностях Сум нанесён удар по пансионату с иностранными наемниками, а в самом городе поражен ангар с техникой, в том числе уничтожены зенитная установка «Гепард» и расчеты артиллерии.

    В Роменском районе ликвидировано подразделение, переброшенное для усиления, а в Шостке поражено место сборки беспилотников, где были уничтожены пилоты дронов и иностранные инженеры. По словам Лебедева, также разбит цех по производству двигателей для БПЛА и нанесен удар по складу мин и снарядов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В районе аэропорта в Запорожье зафиксирована детонация после удара.

    Удары пришлись также по объектам военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В Буче поражен завод по ремонту тяжелой техники, а в Гостомеле зафиксированы взрывы вблизи военного аэродрома. В самом Киеве были поражены производства, связанные с ракетной тематикой, а также ангары, где осуществлялся ремонт самолетов и подвесок для ракет натовского калибра.

    Кроме того, удар был нанесен по району военного аэродрома в Кульбакино Николаевской области. Лебедев также сообщил, что в Днепропетровской области поражены цеха военного и химического производства, где производились ракеты систем залпового огня с кассетными боеприпасами. В Самарском районе был нанесен удар по тренировочному лагерю, подчеркнул координатор подполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (8)
    7 сентября 2025, 09:58 • Новости дня
    ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные понесли значительные потери при попытке контратаки возле села Зеленый Гай в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике во время попытки крупной контратаки у села Зеленый Гай, сообщил РИА «Новости». Рогов добавил, что украинские подразделения предприняли штурмовые действия на западной границе ДНР с Днепропетровской областью.

    «Враг предпринял попытку крупной контратаки в районе села Зеленый Гай на западной границе ДНР с Днепропетровской областью. Боевики сунулись и отхватили по полной», – заявил Рогов.

    Он добавил, что после неудачной попытки противник был вынужден отступить, оставив значительное количество техники и понеся тяжелые потери в личном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Военные России также заняли Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:36 • Новости дня
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких городах Украины произошли взрывы, Кременчуг в Полтавской области частично остался без света, сообщают украинские СМИ.

    В Кременчуге прогремели десятки взрывов, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге.

    Взрывы прозвучали несколько раз за ночь в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В регионах Украины действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепре (Днепропетровске) и Харькове.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:24 • Новости дня
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России

    Фицо: Нужно вести переговоры о гарантиях безопасности для России

    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России
    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждать гарантии безопасности нужно не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я рад, что ведутся переговоры <...>, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо добавил, что Словакия настроена на конструктивный диалог с Москвой и рассчитывает на перезапуск отношений после окончания конфликта на УКраине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять много времени. Премьер-министр также подчеркнул, что Словакия не будет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой при необходимости поддержки в рамках гарантий безопасности.


    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области». Также сообщается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Алексеевки, Малой Рыбицы и Юнаковки в Сумской области.

    На Харьковском направлении подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины был нанесен урон в районах населенных пунктов Чугуновка, Лошаково, Амбарное и Волчанск. По оценкам Минобороны, противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены также два склада материальных средств, сообщили в ведомстве.

    На других направлениях группировки войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Днепр» заявили об успехах и продвижении. В районах Донецкой народной республики и Запорожской области украинские подразделения понесли крупные потери: до 460 военнослужащих, три танка, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий и несколько складов боеприпасов и техники. В частности, подразделения Южной группировки нанесли поражение механизированным, мотопехотным, штурмовым бригадам ВСУ, в результате чего потери противника превысили 265 человек, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, военным аэродромам, складам техники, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО России были сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 210 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотников, 24 992 танка и других бронированных машин, а также 1590 машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий и минометов и более 41 тыс. единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2025, 06:45 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящем сложном разговоре по урегулированию на Украине

    Песков: Предстоит сложный разговор по урегулированию на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине связано с необходимостью сложных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

    По словам Пескова, все мировые собеседники президента России Владимира Путина поддерживают его переговоры с президентом США Дональдом Трампом и мирные инициативы по Украине.

    «Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил изменение риторики Киева по вопросу прямых переговоров с Москвой. Руководство Украины ранее полностью исключало возможность ведения таких переговоров. В последнее время Киев просил об установлении контактов с российской стороной, сказал Путин.

    Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева в случае согласия на визит для переговоров в Москву.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории

    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    Комментарии (5)
    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации