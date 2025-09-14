Калужский аэропорт Грабцево вернулся к работе в штатном режиме

Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью «Российской газете».

По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

