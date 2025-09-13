Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Аэропорты Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения полетов
Аэропорты Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения полетов сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Волгограда и Ярославля (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили об уничтожении девяти самолетных беспилотников на территории Белгородской и Самарской областей в течение трех часов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об обнаружении БПЛА в районе городского вокзала.