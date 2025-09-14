Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на рейсы
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за временных ограничений, введенных ради обеспечения безопасности воздушного движения.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги введены по решению Росавиации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Он уточнил, что меры необходимы для повышения уровня безопасности полетов.
Ограничения касаются всех рейсов аэропорта «Грабцево» и действуют на неопределенный срок. Представитель Росавиации отметил, что решение принято в интересах безопасности пассажиров и экипажей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в уфимском аэропорту временно приостановили операции по приему и отправке самолетов для усиления мер безопасности полетов.
В аэропорту Ижевска временно установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности. Аэропорты Волгограда и Ярославля также ввели временные ограничения полетов.