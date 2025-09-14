  • Новость часаНа железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства
    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 комментариев
    14 сентября 2025, 00:42 • Новости дня

    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на рейсы

    Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за временных ограничений, введенных ради обеспечения безопасности воздушного движения.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги введены по решению Росавиации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

    Он уточнил, что меры необходимы для повышения уровня безопасности полетов.

    Ограничения касаются всех рейсов аэропорта «Грабцево» и действуют на неопределенный срок. Представитель Росавиации отметил, что решение принято в интересах безопасности пассажиров и экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в уфимском аэропорту временно приостановили операции по приему и отправке самолетов для усиления мер безопасности полетов.

    В аэропорту Ижевска временно установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности. Аэропорты Волгограда и Ярославля также ввели временные ограничения полетов.

    13 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешной операции на запорожском направлении российские военные захватили в плен офицеров разведки Украины, воспользовавшись тактическим преимуществом, рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

    По его словам, офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». «Викинг» добавил, что среди сдавшихся были офицеры подразделений ГУР.

    Командир уточнил, что сдача украинских разведчиков стала возможна благодаря специально разработанной операции по выманиванию бойцов Вооруженных сил Украины на контролируемые российскими военными позиции.

    «Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», – подчеркнул командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что украинское командование начало набор женщин-заключенных на контрактную службу. Он также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты для службы в армии. По его словам, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих на позициях заключенных, мобилизованных в войска.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    Герой России Мосейко: Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ

    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    Комментарии (22)
    13 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    @ Global Loom Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский профессор Джеффри Сакс рассказал о частном разговоре с французским лидером, в котором тот возложил ответственность за украинский кризис на НАТО.

    Сакс сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон в личной беседе обвинил НАТО в возникновении кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил: это произошло после того, как Макрон вручил ему орден Почетного легиона.

    «Макрон вручил мне орден Почетного легиона, а в частной беседе сказал то, чего не говорит публично: эта война – вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали, потому что мне это неприятно», – процитировал Сакс французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене премьер-министра Франции Франсуа Байру. Президенту Франции Эммануэлю Макрону грозит политический кризис после ухода Байру. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее заявила, что страной управляют «ослы».

    Комментарии (9)
    13 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    NDR: Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы

    NDR: Прокуратура Германии расследует дело о подарке с мылом и CD из России

    NDR: Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы
    @ ndr.de

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина, который, предположительно, совершил уголовное преступление, став адресатом посылки с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском к Пасхе от знакомого из России.

    Рудольф Дениссен – успешный сельскохоз-бизнесмен из Веббелина получил из прокуратуры Шверина извещение о том, что в его отношении ведется расследование в связи с нарушением закона о внешней торговле и платежах, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

    «Я не преступник, это смешно», – заявил Денниссен.

    Он пояснил, что знакомый россиянин из Барнаула отправил ему подарочный набор на Пасху. Немец познакомился с русским, который хорошо говорил по-немецки, много лет назад на сельскохозяйственной ярмарке. Денниссен первым отправил посылку в Россию на Рождество, после чего барнаулец, видимо, «хотел ответить мне тем же», считает предприниматель из ФРГ.

    «Однако посылка от российского знакомого так и не пришла в Веббелин. Почта Лейпцига задержала доставку, а таможня Тауха провела осмотр содержимого посылки и зафиксировала факт отправки: «один кусок мыла, одно деревянное украшение, один компакт-диск». Все товары были включены в санкционный список. Стоимость составляла 2500 рублей, что эквивалентно 26,83 евро. Товары были конфискованы», – сказано в материале.

    В начале июня таможня выяснила, где живет получатель, а прокуратура начала расследование. В ведомстве не делают никаких заявлений, напомнив, что Денниссен имеет право предоставить доказательства своей невиновности.

    Сельхоз-предприниматель же требует от следователей извинений и рассчитывает на прекращение дела.

    «Я хочу получить свой подарок сейчас, ведь он предназначался мне», – заявил он.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, немецкая газета Berliner Zeitung ответила на обвинения в пророссийской позиции, которые прозвучали со стороны издания Tageszeitung.

    Комментарии (9)
    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Трамп увязал введение новых санкций против России с закупками нефти странами НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

    Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

    «На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

    Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

    В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

    Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Как рассказал «Военкор Котенок», передвижение по газопроводу позволяет военным незаметно и быстро преодолевать так называемые kill-зоны. Передвижение военных по трубе позволило им скрытно перемещаться в Купянск. В украинских пабликах пользователи требуют подрывать газовые коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в командовании ВСУ заявили, что штурмовые подразделения ВС России проникли в Купянск, используя для движения газовые трубы.

    Комментарии (9)
    13 сентября 2025, 20:50 • Новости дня
    На железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 452-м километре железнодорожного перегона Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области были найдены три взрывных устройства.

    Их обнаружили примерно в 14.50 под железнодорожным полотном главного пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Расстояние между устройствами составило 50 метров.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.

    Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (10)
    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 10:53 • Новости дня
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танковые экипажи добровольческой бригады имени Александра Невского начали осваивать поступившие Т-90М «Прорыв» для боевого применения на линии соприкосновения, рассказал начальник штаба танкового батальона бригады с позывным «Молдован».

    По его словам, танковые экипажи разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского приступили к активной подготовке к боевому использованию новейших танков Т-90М «Прорыв», передает РИА «Новости». Военнослужащие проходят обучение в интересах Южной группировки войск, а техника в скором времени будет задействована на линии боевого соприкосновения.

    «Молдован» добавил, что машины уже готовятся к реальным боям. Он отметил, что недавно бригада получила партию новых танков, на которых танкисты будут работать на передовой.

    Командир одного из экипажей с позывным «Берсерк» рассказал, что изучение новой техники занимает весь день. «У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья – приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед – и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство», – сообщил «Берсерк».

    Ранее командование бригады сообщало, что за чуть больше месяца ее танкисты поразили около 200 целей в зоне выполнения боевых задач. Теперь новейшие Т-90М «Прорыв» позволят увеличить эффективность действий подразделения на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Коломийцей, Калиновского Днепропетровской области, Червоного и Дорожнянки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 240 военнослужащих и 155-мм америкаснкую гаубицу М777. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Алексеевки, Павловки, Юнаковки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Чугуновкой и Артельным Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складсов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолов, Глушковки Харьковской области, Крымков и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и «Иностранного легиона» у Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, семь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:58 • Новости дня
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше

    Аналитик Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

    По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».

    Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.

    Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».

    Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

    Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок
    Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск
    В Норвегии объяснили ложь запада о якобы глушении GPS Россией
    Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге
    NYP: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

