В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на рейсы

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

Tекст: Денис Тельманов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги введены по решению Росавиации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры необходимы для повышения уровня безопасности полетов.

Ограничения касаются всех рейсов аэропорта «Грабцево» и действуют на неопределенный срок. Представитель Росавиации отметил, что решение принято в интересах безопасности пассажиров и экипажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в уфимском аэропорту временно приостановили операции по приему и отправке самолетов для усиления мер безопасности полетов.

В аэропорту Ижевска временно установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности. Аэропорты Волгограда и Ярославля также ввели временные ограничения полетов.