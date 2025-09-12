Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
В Москве определили порядок выступлений финалистов Международного музыкального конкурса «Интервидение», где в этом году участвуют артисты из 23 стран.
В Национальном центре «Россия» прошла торжественная церемония жеребьевки участников финала Международного музыкального конкурса «Интервидение», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе церемонии определили порядок выступлений артистов из 23 стран мира. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к делегациям с приветствием в видеоформате. ««Интервидение» – это своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций», – сказал Лавров.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что в странах-участницах «Интервидения» проживает более трех млрд человек. Перед участниками церемонии выступили певица Надежда Бабкина, группа AY YOLA и певец ST с коллективом OYME.
В центре зала установили царь-самовар, вокруг которого расположили термочувствительные чашки. Конкурсанты по очереди подходили к самовару, выбирали чашку и наливали в нее горячий чай. На чашке проявлялись цифры – порядковый номер выступления артиста в финале. Церемония жеребьевки стала финальным пунктом эстафеты флага «Интервидения». Флаг совершил тур по странам Центральной Азии.
По итогам жеребьевки порядок выступлений участников из 23 стран распределился следующим образом: 1 - Куба. 2 - Кыргызстан. 3 - Китай. 4 - Египет. 5 - США. 6 - Кения. 7 - Казахстан. 8 - ОАЭ. 9 - Россия. 10 - Бразилия. 11 - Таджикистан. 12 - Катар. 13 - Мадагаскар. 15 - Колумбия. 14 - Саудовская Аравия. 16 - Эфиопия. 17 - Венесуэла. 18 - Сербия. 19 - ЮАР. 20 - Вьетнам. 21 - Беларусь. 22 - Узбекистан. 23 - Индия.
Финал «Интервидения» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве на площадке «Live Арена».
В Кремле заявили, что потенциальная аудитория конкурса «Интервидение-2025» может достичь одного миллиарда зрителей.
Победитель конкурса получит Кубок и приз в размере 30 млн рублей, что должно привлечь больше участников и повысить престиж события.