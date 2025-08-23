Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.6 комментариев
Победитель конкурса «Интервидение» получит Кубок и приз в 30 млн рублей, что должно привлечь больше участников и повысить престиж события, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
Размер денежного приза для чемпиона конкурса «Интервидение» объявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, сообщает ТАСС.
По его словам, победителю вручат Кубок «Интервидения» и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Алимов подчеркнул: «Победителю конкурса будет вручен Кубок «Интервидения» и денежный приз размером 30 миллионов рублей. Столь крупная сумма – это стимул для участников и повышение престижа конкурса».
Дипломат отметил, что такие условия создают дополнительный интерес к соревнованию и делают его одним из самых привлекательных международных культурных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» заявлены исполнители из 21 страны, включая дебютантов из США.
Певец Дима Билан получил статус посла конкурса.
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что «Интервидение-2025» станет значимым международным событием и укрепит гуманитарные связи.