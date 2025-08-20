Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
МИД сообщил об участии США в «Интервидении»
МИД России сообщил об участии США в «Интервидении»
В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие представители 21 страны, среди которых впервые заявлены исполнители из США, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов.
По его словам, в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примет участие 21 страна, включая США, передает ТАСС.
Алимов добавил, что в числе участников: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и Южно-Африканская Республика.
Замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский уточнил, что первые делегации начнут прибывать в начале сентября. Технические прогоны, репетиции и культурная программа для участников продлятся с 10 по 19 сентября.
Торжественная церемония жеребьевки, на которой определится порядок выступлений конкурсантов, пройдет 12 сентября в Национальном центре «Россия».