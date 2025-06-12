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Дима Билан стал послом международного конкурса «Интервидение-2025»
Дима Билан назначен официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Российский певец и заслуженный артист Дима Билан получил статус посла музыкального конкурса «Интервидение-2025», что подтвердили организаторы события.
О назначении российского исполнителя Димы Билана послом конкурса сообщается в Telegram-канале организаторов. В сообщении отмечается, что Билан многократно представлял Россию на различных международных музыкальных соревнованиях и является обладателем широкой фанатской базы.
Организаторы подчеркнули, что Билан будет оказывать поддержку конкурсантам, а также вдохновлять многомиллионную аудиторию по всему миру. В заявлении конкурса говорится: «Объявляем посла «Интервидения-2025»: Дима Билан. Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист РФ, талантливый музыкант с огромной базой фанатов».
По словам инициаторов, на Билана возложена задача задавать тон мероприятию и поддерживать участников.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что конкурс «Интервидение-2025» станет крупным международным событием и укрепит гуманитарные связи между странами.
В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под именем Shaman, выбран для представления России на конкурсе, который пройдет в Москве осенью 2025 года.