Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Shaman будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение-2025»
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под именем Shaman, выбран для представления страны на конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве осенью 2025 года, подтвердили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Организаторы конкурса приняли решение, что Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» будет представлять Shaman (Ярослав Дронов), передает ТАСС. Сообщение прозвучало в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Ранее Михаил Швыдкой отмечал, что представлять страну может один из пяти самых популярных артистов России.
Владимир Путин в феврале 2025 года подписал указ о проведении конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области, а оргкомитет возглавил Дмитрий Чернышенко. Мероприятие пройдет в сентябре.
Исторически «Интервидение» проводилось в 1960–1980-х годах и объединяло не только страны социалистического блока, но и другие государства Европы и Северной Америки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Более 25 стран заявили о своей готовности принять участие в этом событии.
Ранее Shaman выпустил клип с Николаем Расторгуевым ко Дню Победы.