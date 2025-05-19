Shaman будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение-2025»

Tекст: Мария Иванова

Организаторы конкурса приняли решение, что Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» будет представлять Shaman (Ярослав Дронов), передает ТАСС. Сообщение прозвучало в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее Михаил Швыдкой отмечал, что представлять страну может один из пяти самых популярных артистов России.

Владимир Путин в феврале 2025 года подписал указ о проведении конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области, а оргкомитет возглавил Дмитрий Чернышенко. Мероприятие пройдет в сентябре.

Исторически «Интервидение» проводилось в 1960–1980-х годах и объединяло не только страны социалистического блока, но и другие государства Европы и Северной Америки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Более 25 стран заявили о своей готовности принять участие в этом событии.

Ранее Shaman выпустил клип с Николаем Расторгуевым ко Дню Победы.