Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Shaman представил клип с Расторгуевым к Дню Победы
Клип на проникновенную песню «Минута молчания» появился в Сети перед премьерой нового фильма о Брестской крепости.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал видео совместного исполнения трека.
Над песней работали Shaman (Ярослав Дронов), народный артист Николай Расторгуев и автор композиции Александр Вайнберг.
Композиция «Минута молчания» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стала саундтреком к картине «В списках не значился» с Владимиром Машковым.
Фильм рассказывает о героизме защитников Брестской крепости летом 1941 года и основан на одноименной повести Бориса Васильева. По плану, картина выйдет в прокат 1 мая 2025 года.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале указал, что в рамках инициативы «В списках не значился» в регионе реализуют проект, целью которого становится поиск пропавших героев Великой Отечественной войны и сохранение памяти о них по инициативе молодежи.