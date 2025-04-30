Названа дата проведения музыкального конкурса «Интервидение»

В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России

Сенатор Климов: У России есть средства и силы ответить на попытки НАТО устроить морскую блокаду

Tекст: Анастасия Куликова

«Попытки морской блокады России и досмотра российских судов – это провокация», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. «Действия Запада угрожают в том числе и Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. В странах Прибалтики, а затем и в других государствах НАТО неоднократно озвучивали планы по изоляции российского эксклава», – напомнил собеседник.

Впрочем, Североатлантический альянс проявляет активность не только на Балтике, но и в акватории Северного моря, а также в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Все решения западных политиков преследуют как минимум две цели – попробовать запугать Россию и заработать некие политические очки», – считает парламентарий.

«Российское руководство анализирует эти действия, разрабатывает и принимает своевременные меры для обеспечения безопасности страны. У нас есть силы и средства для того, чтобы ответить на попытки морской блокады и досмотр наших судов. Это, кстати, понимают и здравомыслящие люди на Западе, в их числе и некоторые специалисты НАТО», – заключил Климов.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

«В международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», – сказал Патрушев.

Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, добавил он. «Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники», – напомнил Патрушев.

Накануне он в интервью ТАСС сообщил, что НАТО ведет у границ России учения, на которых отрабатывает сценарий захвата Калининградской области. В частности, альянс тренируется блокировать судоходство на Балтике и в Черном море. Кроме того, отрабатываются превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Напомним, в середине апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, позволяющий ВС и ВМС страны применять силу к любым судам, заподозренным в повреждении подводных кабелей.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что решение Таллина может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике, а также создаст риски для Калининградской области.