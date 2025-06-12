Путин заявил об укреплении международных связей благодаря «Интервидению»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин направил обращение участникам церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса «Интервидение-2025», передает РИА «Новости». В послании глава государства подчеркнул, что конкурс станет для финалистов и зрителей незабываемым праздником и внесет вклад в укрепление международных гуманитарных связей и личных контактов.

Президент отдельно отметил важную роль волонтеров, подчеркнув их доброжелательность и гостеприимство как залог успешного проведения музыкального форума. Обращение Путина зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Российский лидер особо подчеркнул, что Россия гордится возможностью стать центром притяжения талантов со всего мира на конкурсе «Интервидение-2025». Он выразил уверенность, что мероприятие объединит представителей разных культурных традиций и музыкальных направлений, предоставит им шанс заявить о себе и ощутить атмосферу творческого общения.

Напомним, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.

Ранее стало известно, что в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.