Минобороны сообщило о внедрении бережливого управления для эффективности

Tекст: Алексей Дегтярев

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что главной задачей является оптимизация процессов повседневной деятельности и создание соответствующей компетенции, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Белоусов подчеркнул значимость формирования у военных специалистов необходимых компетенций и устойчивых навыков в области бережливого управления. Также министр обратил внимание на необходимость тщательно выбирать процессы, подлежащие оптимизации, с акцентом на сокращение числа процедур и времени их выполнения.

В числе ключевых задач обозначены: продолжение обучения профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов, формирование перечня процессов для оптимизации и запуск принципов бережливого управления в рамках цифровизации Минобороны.

Программа обучения уже стартовала на базе четырех ведущих военных образовательных организаций, включая Военный университет имени князя Александра Невского и другие профильные вузы.

В пятницу стартовали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025», они начались одновременно на нескольких полигонах, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

Напомним, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали вопросы проведения этих учений по телефону.