Упавший дрон повредил три машины в Калуге
На окраине Калуги сбили беспилотник, он повредил три автомобиля жителей, которые отдыхали у водоема, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дрон сбили в 00.12 мск, он повредил три автомобиля, никто не пострадал, указал Шапша, передает ТАСС.
Напомним, ночью над Россией нейтрализовали 221 украинский дрон, над Калужской областью уничтожили 18 беспилотников.
Над Истринским округом в Московской области ночью уничтожили пять украинских беспилотников.