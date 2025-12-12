Посол России в Японии пообещал защищать права соотечественников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ноздрев на конференции соотечественников в Японии заявил о готовности дипломатической миссии добиваться защиты прав российских граждан на самом высоком уровне на фоне ужесточения регулирования пребывания иностранцев в стране, передает РИА «Новости».

Дипломат призвал соотечественников незамедлительно сообщать обо всех случаях дискриминации, с которыми они сталкиваются в Японии. Он отметил, что помимо антироссийской кампании в стране усиливается процесс милитаризации и открыто обсуждаются преступления японской армии времен Второй мировой войны, что ранее не было характерно для публичных дискуссий.

Посол подчеркнул, что вопросы защиты россиян от дискриминации будут подниматься на разных уровнях, включая самые высокие этажи власти, в диалоге с японской стороной. На конференции также выступил глава департамента по работе с соотечественниками МИД России Геннадий Овечко, который рассказал о приоритетных направлениях поддержки – это защита исторических памятников, поддержка культурных инициатив и правовая помощь для соотечественников.

