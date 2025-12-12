Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Посол России в Японии пообещал защищать права соотечественников
Посол России в Японии Николай Ноздрев призвал соотечественников сообщать о случаях дискриминации и заявил о намерении дипмиссии на самом высоком уровне добиваться защиты прав соотечественников в Японии от дискриминации на фоне ужесточения регулирования пребывания иностранцев в стране.
Ноздрев на конференции соотечественников в Японии заявил о готовности дипломатической миссии добиваться защиты прав российских граждан на самом высоком уровне на фоне ужесточения регулирования пребывания иностранцев в стране, передает РИА «Новости».
Дипломат призвал соотечественников незамедлительно сообщать обо всех случаях дискриминации, с которыми они сталкиваются в Японии. Он отметил, что помимо антироссийской кампании в стране усиливается процесс милитаризации и открыто обсуждаются преступления японской армии времен Второй мировой войны, что ранее не было характерно для публичных дискуссий.
Посол подчеркнул, что вопросы защиты россиян от дискриминации будут подниматься на разных уровнях, включая самые высокие этажи власти, в диалоге с японской стороной. На конференции также выступил глава департамента по работе с соотечественниками МИД России Геннадий Овечко, который рассказал о приоритетных направлениях поддержки – это защита исторических памятников, поддержка культурных инициатив и правовая помощь для соотечественников.
