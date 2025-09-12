Над Россией за ночь нейтрализовали 221 украинский дрон

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Брянской областью перехватили 85 беспилотников, над Смоленской – 42, над Ленобластью – 28, над Калужской – 18, над Новгородской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале

Над Орловской областью и над Московским регионом уничтожили по девять дронов, над Белгородской областью – семь, над Ростовской и Тверской – по три.

По одному дрону перехватили над Псковской, Тульской и Курской областями.

Днем в четверг над Россией перехватили 13 украинских беспилотников.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов. В порту Приморска потушили загоревшееся судно.