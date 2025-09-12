В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Над Россией за ночь нейтрализовали 221 украинский дрон
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России в пятницу.
Над Брянской областью перехватили 85 беспилотников, над Смоленской – 42, над Ленобластью – 28, над Калужской – 18, над Новгородской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале
Над Орловской областью и над Московским регионом уничтожили по девять дронов, над Белгородской областью – семь, над Ростовской и Тверской – по три.
По одному дрону перехватили над Псковской, Тульской и Курской областями.
Днем в четверг над Россией перехватили 13 украинских беспилотников.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов. В порту Приморска потушили загоревшееся судно.