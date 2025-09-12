Дрозденко: Пожар на судне в порту Приморска ликвидировали

Tекст: Алексей Дегтярев

Открытое горение на судне ликвидировали, угрозы его затопления, а также разлива топлива нет, сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.

До этого он сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов, в порту Приморска произошел пожар на одном из судов.

Еще раньше губернатор информировал о 20 сбитых над Ленобластью беспилотниках.