В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Дрозденко: Пожар на судне в порту Приморска ликвидировали
В порту города Приморск, расположенного в Финском заливе в Ленобласти, потушили открытое возгорание на загоревшемся судне, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Открытое горение на судне ликвидировали, угрозы его затопления, а также разлива топлива нет, сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.
До этого он сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов, в порту Приморска произошел пожар на одном из судов.
Еще раньше губернатор информировал о 20 сбитых над Ленобластью беспилотниках.