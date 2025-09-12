В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
Над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – сообщил Дрозденко в Telegram.
Он отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.
Кроме того, Дрозденко уточнил, что ПВО отражает атаку беспилотников над территорией шести районов Ленинградской области, а не четырех: Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Московский регион.