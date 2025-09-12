В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
Средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силы ПВО работаю по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга», – сообщил Дрозденко в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Он сообщил о введении режима «Ковер» над Пулково. Кроме того, на подлете к Москве сбили девять БПЛА.