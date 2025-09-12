В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
Сбиты два беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до девяти.
«Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.
Специалисты экстренных служб прибыли к местам падения обломков БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве. Силы ПВО также уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области.