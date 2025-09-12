В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Дрозденко сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ленинградской областью
Над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», – сообщил Дрозденко в Telegram.
Никто не пострадал. Зафиксированы случаи падения обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в Ломоносовском районе, вне жилых территорий.
«Отражение атаки БПЛА продолжается», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщал, что над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбили свыше 20 БПЛА. Средства ПВО отражали атаку беспилотников над Пушкинским районом Петербурга. Временные ограничения на рейсы действуют в аэропорту Пулково.