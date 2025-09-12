В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Петербурга и еще трех городов
Временные ограничения на рейсы введены в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Санкт-Петербурга (Пулково), сообщила Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены ночью, чтобы гарантировать безопасность полетов, сообщила Росавиация в Telegram.
Поскольку меры затронули воздушное пространство над некоторыми районами Ленинградской области, это повлияло на возможность использования маршрутов для рейсов в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов в связи с ограничениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА.