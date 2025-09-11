Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.8 комментариев
Беспорядки «Поколения Z» вспыхнули у штаба армии Непала из-за кандидата в премьеры
У здания штаба армии в Катманду разгорелись столкновения между представителями движения Gen-Z («Поколения Z») на фоне обсуждения кандидатуры бывшего судьи Сушилы Карки на пост временного премьера.
Массовые беспорядки у штаба армии в Катманду вспыхнули из-за разногласий между группами движения Gen-Z, которые требуют рассмотрения своих кандидатов на пост временного главы правительства Непала, сообщает Kathmandu Post.
Протестующие заявляют, что должность должна достаться их представителю, а не бывшему главному судье Сушиле Карки. Многие из них поддерживают мэра Дхарана Харку Сампанга, а также выступают против кандидатуры Карки, передает РИА «Новости».
В ситуацию вмешалась армия, которая пыталась разогнать толпу и восстановить порядок у здания штаба, используя громкоговорители, чтобы усмирить собравшихся, передает Khabarhub. Среди активистов у ворот армейской штаб-квартиры были сторонники мэра Катманду Балендры Шаха и мэра Дхарана Сампанга. Волнения сопровождались открытым недовольством работой индийских журналистов на месте событий, отмечает ТАСС.
Волнения в стране начались после того, как власти Непала запретили работу ряда крупных социальных сетей, что спровоцировало массовые протесты молодежи, названные СМИ «Революцией поколения Z». В ходе столкновений с полицией погибли 22 человека, сотни получили ранения.
После того, как запрет на соцсети был снят, волнения не прекратились – демонстранты подожгли резиденцию премьер-министра, ворвались в правительственные здания, а члены кабмина были эвакуированы вертолетами.
Во вторник вооруженные силы взяли под контроль улицы Катманду и других городов, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки. Прежний премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, а на пост главы временного правительства была поддержана кандидатура Карки. Она публично объявила о готовности занять эту должность и ведет переговоры с армейским руководством по вопросу формирования нового кабмина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить правительство страны.
Мсежду тем российская сторона не располагает сведениями о причастности иностранных сил к протестным событиям в Непале.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало соотечественников не посещать Непал из-за нестабильной ситуации.