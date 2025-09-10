  • Новость часаМинобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    В НАТО применили четвертую статью договора после появления БПЛА в Польше
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 16:28 • Новости дня

    Экс-глава Верховного суда Непала согласилась возглавить правительство

    Khabarhub: Экс-глава Верховного суда Непала согласилась возглавить правительство

    Экс-глава Верховного суда Непала согласилась возглавить правительство
    @ Niranjan Shrestha/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель верховного суда Непала Сушила Карки выразила согласие возглавить временный кабинет министров, сообщает портал Khabarhub.

    «Бывший верховный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство», – говорится в материале Khabarhub, передает РИА «Новости».

    Ранее непальский премьер Шарма Оли покинул свой пост из-за продолжающихся антиправительственных протестов, сопровождающихся беспорядками в стране.

    Издание India Today сообщало, что лидеры движения, стоящего за антиправительственными беспорядками, заявили, что Непал перешел под их руководство.

    МИД рекомендовал россиянам временно не посещать Непал.

    9 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Военный эксперт, специалист по ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему вооруженные силы Катара не использовали системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Депутат Милонов: Женщина в никабе обязана подчиняться полиции для установления личности

    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя спор женщины в никабе с полицией в метро.

    В Московском метрополитене сотрудник полиции попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности, однако девушка отказалась снимать головной убор. Она подчеркнула, что не может этого сделать из-за религиозных убеждений, в связи с чем разгорелся спор.

    «Предмет, о котором столько разговоров – это национальный женский костюм народов Аравийского полуострова. Насколько мне известно, Московский метрополитен проходит внутри Восточно-Европейской равнины и не омывается ни Красным, ни каким бы то ни было еще морем», – напоминает Милонов.

    Во многих странах существует закон, запрещающий носить одежду, скрывающую лицо. Например, во Франции это регулируется законом о скрытии лица, действующем с 2011 года, а в Германии предусмотрен частичный запрет на ношение подобной одежды – для госслужащих, учителей и еще ряда граждан. 

    Инфографика

    В России данные ограничения прописаны на региональном уровне в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Ставропольском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, на территории всей страны сотрудники полиции могут потребовать снять элемент религиозной одежды для установления личности.

    «Наверное, приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – заключил Милонов.

    Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.

    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши

    Политолог Рар: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть операцией под «фальшивым флагом»

    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше приведет к эскалации конфликта. Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о трех из 19 сбитых БПЛА, которые проникли в воздушное пространство страны.

    «В первую очередь необходимо точно установить, чьи дроны были сбиты польской ПВО над территорией страны НАТО. Не исключено, что речь идет об операции под «фальшивым флагом». Встанет ли вопрос о перспективе применения пятой статьи устава Североатлантического альянса?» – рассуждает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, инцидент с БПЛА приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», – заметил собеседник.

    «В этой связи можно ожидать разработку пакета санкций ЕС против России, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой», – спрогнозировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По его словам, речь идет о 19 БПЛА, «некоторые из которых» летели с территории Белоруссии. Туск сообщил, что военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Политик отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    9 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Постпред США сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта

    Дипломат Уитакер сообщил о готовности Киева заморозить линию фронта

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Украина готова рассмотреть возможность прекращения боевых действий по текущей линии соприкосновения, если получит гарантии безопасности, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Он отметил: «Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности».

    По словам Уитакера, одной из вероятных форм таких гарантий может стать система с участием европейских военных, которые будут выступать как инструкторы или миротворцы. Дипломат добавил, что соглашение между Россией и Украиной может включать положения о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящего населения на Украине.

    Уитакер также констатировал, что существуют серьезные преграды для вступления Украины в НАТО, и подчеркнул, что сейчас «время для этого еще не пришло». Тем не менее он подчеркнул необходимость сохранять давление на Москву для достижения окончательного завершения конфликта.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемым с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связаны с возможным вступлением Украины в НАТО.

    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    10 сентября 2025, 10:37 • Новости дня
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс не посчитал инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, актом вооруженной агрессии, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Североатлантический альянс не рассматривает происшествие с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками как нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По информации агентства, в ходе инцидента впервые в истории были подняты в воздух самолеты НАТО для отражения возможной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    9 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

    Глава МИД Сирии сообщил о планах сотрудничества с Москвой в энергетике

    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил о стремлении к развитию сотрудничества с Россией в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и восстановления страны.

    Дамаск открыт для взаимодействия с Москвой по ряду направлений, включая восстановление страны и ключевые отрасли экономики, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции с вице-премьером России Александром Новаком подчеркнул, что страна приветствует партнерство с Россией.

    «Мы приветствуем сотрудничество с Россией в области восстановления [Сирии], а также [в сферах] энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения на справедливой и прозрачной основе», – заявил аш-Шейбани. Он отметил, что Дамаск заинтересован в привлечении российских компаний и инвестиций для восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак возглавил делегацию, прибывшую в Дамаск для встреч с руководством Сирии.

    В Народном дворце Дамаска стартовали переговоры сирийского руководства с российской делегацией по вопросам экономики, безопасности и энергетики.

    9 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Назначен новый премьер-министр Франции

    Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

    Назначен новый премьер-министр Франции
    @ Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром страны после того, как правительство Франсуа Байру ушло в отставку.

    Об этом официально объявил Елисейский дворец, передает ТАСС.

    Во вторник премьер-министр Франции Франсуа Байру подал прошение об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону, при этом министры продолжат работу до назначения нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству после программной речи Франсуа Байру. Сторонники Эммануэля Макрона оказались в затруднительном положении и начали обсуждать кандидатуры на пост премьер-министра.

    10 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку, которую военные обнаружили возле позиций ВСУ, ей предъявили обвинения в покушении на государственную измену.

    Военнослужащие разведгруппы задержали подозреваемую в 100 метрах от позиций украинских подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    По данным следствия, женщина в июле 2023 года познакомилась через интернет с украинским военным, участвующим в вооруженном конфликте с Россией. Он предложил ей вступить в украинское военное формирование и участвовать в боевых действиях против России. Она согласилась.

    После этого россиянка на автомобиле и пешком добралась до участка границы, где пыталась ее незаконно пересечь. ВС России засекли ее с беспилотника. Местоположение и названия населенных пунктов не раскрываются.

    Обвиняемой вменяют покушение на государственную измену и попытку незаконного пересечения государственной границы. Сейчас она находится в СИЗО. В деле фигурируют также поддельные документы, включая свидетельства о рождении.

    В июле ФСБ задержала гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

    До этого в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    9 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мода на все славянское добралась и до имен для детей, таким образом выражается растущий интерес к национальной культуре, сказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф Нина Русанова, комментируя тенденцию называть новорожденных старорусскими именами.

    В Министерстве социального развития Подмосковья увидели тенденцию среди молодых родителей на выбор старославянских имен для своих малышей. Причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Действительно, сейчас наблюдается интересная тенденция: родители все чаще называют своих детей привычными для русского человека именами, например, Ленами, Наташами, Иванами, Владимирами. Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее. Это не случайность, а, на мой взгляд, часть общей моды на славянское. Она, в свою очередь, вписывается в более широкий контекст – растущий интерес к национальной культуре», – говорит Русанова.

    Она рассказывает, что сейчас можно наблюдать, как в моду возвращаются платки и другие элементы традиционного костюма, люди начинают больше интересоваться своими корнями, рассказывать об истории. Возможно, популярность старославянских имен связана именно с этой волной, с общим трендом на любовь к родине и своей культурной идентичности.

    «Безусловно, важную роль играет и то, что эти имена сами по себе красиво звучат. Их популярность выходит за рамки определенных этнических групп. Взять, к примеру, имя Руслан, которое очень распространено на Северном Кавказе. Просто потому, что оно благозвучное», – рассуждает демограф.

    Конечно, здесь может быть и элемент реакции на внешние обстоятельства, полагает она. В последние годы в мире искусственно принижалось все, связанное с русской культурой, нарастала русофобия. Возможно, нынешний тренд – это своего рода ответ, стремление сохранить и подчеркнуть свою идентичность. Однако вряд ли этот фактор оказывает прямое влияние на демографические процессы.

    «Вообще, мода на имена – явление сложное. Помимо национальных имен, появляются и экзотические, например, Амалия или Эмилия. Это говорит о том, что люди ищут гармонии, красоты звучания, стремятся выделить ребенка. Но часто выбор останавливается на привычных и классических вариантах, таких как Маша или София, которые имеют греческие корни, но давно стали для нас своими. Или взять Ольгу и Олега – имена скандинавского происхождения, которые абсолютно прижились в нашей культуре», – подчеркивает Русанова.

    По ее словам, данная тенденция – результат всеобщего стремления к гармонии и самоидентификации. Особенно в исконно русских регионах, таких как Подмосковье, закономерно ожидать всплеска интереса к традиционным именам. Для сравнения: иммигранты из среднеазиатских республик часто выбирают для детей имена, отражающие их собственную культуру и историю, что тоже является формой самоидентификации.

    «Опять же, бывает, что погоня за оригинальностью приводит к нелепым сочетаниям, вроде попыток дать американское имя с чисто русским отчеством, что звучит дисгармонично. Или это дает сложности в будущем, когда у детей с необычными именами появляются свои дети – обладатели трудновыговариваемого отчества. Со старославянскими и исконно русскими именами не так. Главное – найти баланс между индивидуальностью, культурной принадлежностью и практичностью, чтобы имя стало для ребенка источником комфорта, а не проблем», – заключила Русанова.

    Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в действующем российском законодательстве содержатся определенные ограничения на выбор имени для ребенка.

    9 сентября 2025, 19:48 • Новости дня
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

    По его словам, соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Министр подчеркнул: «Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие», передает РИА «Новости».

    Сийярто отметил, что подписанный контракт с американской компанией не отменяет действующих поставок газа из России, которые, по его словам, по-прежнему обеспечивают Венгрии стабильность. Новый договор, как уточнил министр, дополняет существующие каналы импорта и способствует диверсификации поставок энергоресурсов.

    Ранее Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает увеличение числа поставщиков газа как шаг к повышению энергобезопасности, сохраняя российские ресурсы и заключая новый долгосрочный контракт с западной компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия готовится заключить рекордный по сроку действия контракт на импорт природного газа «с западного направления».

