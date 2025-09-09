Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Премьер Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов
Глава правительства Непала Шарма Оли ушел с поста из-за протестов
Непальский премьер Шарма Оли покинул свой пост из-за продолжающихся антиправительственных протестов, сопровождающихся беспорядками в стране.
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне эскалации антиправительственных протестов и массовых беспорядков в стране, передает India Today. Как сообщает издание, причиной решения главы правительства стала неспособность урегулировать ситуацию и усиление давления со стороны протестующих.
В публикации отмечается, что отставка премьер-министра стала неожиданной для политической элиты, однако среди населения давно росло недовольство действиями правительства, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации KHABARHUB, все члены оппозиционной Национал-демократической партии также сложили свои полномочия в связи с продолжающимися протестами.
Ранее во вторник власти Непала начали эвакуировать членов правительства из резиденций с помощью вертолетов. До этого протестующие подожгли резиденции президента и премьер-министра страны.
Накануне власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов.
Посольство России рекомендовало гражданам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.