Протестующие в Непале подожгли резиденции президента и премьера страны

Tекст: Мария Иванова

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны, а также дома ряда политиков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV и портал Nepal News.

Участники массовых акций ворвались в президентскую резиденцию Рама Чандры Паудела и устроили пожар, что попало на видео, опубликованное в соцсетях. По словам очевидцев, протестующие также атаковали здания бывшего премьер-министра Пушпы Камала Дахала и министра связи Притхви Суббы Гурунга.

Одновременно стало известно о поджоге частной резиденции премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, о чем написала газета Setopati. Полиция пыталась остановить протестующих с помощью слезоточивого газа, но те подожгли здание, несмотря на сопротивление. О пострадавших или находившихся в резиденции людях пока не сообщается.

Акции протеста охватили столицу страны Катманду, где тысячи человек требуют отставки правительства. В основном это молодые люди, недовольные ограничениями на работу соцсетей и мессенджеров, а также уровнем коррупции. Акция под названием «Революция поколения Z» накануне собрала тысячи участников, а власти в ответ ввели в городе комендантский час на неопределенный срок.

По данным канала India Today, полиция применяла табельное оружие, водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих. В результате столкновений погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

Местные СМИ отмечают, что причиной обострения протестов стали ограничения на Facebook*, Instagram* (запрещены в России, принадлежат компании Meta*, признанной экстремистской в РФ), WhatsApp и другие соцсети, которые с 4 по 9 сентября были заблокированы для незарегистрированных в министерстве сервисов. После массовых протестов эти ограничения отменили, однако массовые волнения не прекратились.

Накануне власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов.

Посольство России рекомендовало гражданам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.