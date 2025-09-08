Посольство России рекомендовало не выходить на улицы Катманду из-за протестов

Tекст: Елизавета Шишкова

Российское посольство в Непале рекомендовало российским гражданам не выходить на улицы Катманду на фоне массовых демонстраций, передает ТАСС.

В дипмиссии пояснили: «В Катманду проходят массовые демонстрации молодежи, в городе введен комендантский час. Имеются сообщения о столкновениях и пострадавших. В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала».

Ранее в посольстве РФ заявили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, однако обстановка остается напряженной. В результате столкновений между протестующими и полицией погибло два человека, 17 получили ранения.

Протесты вспыхнули после того, как власти Непала 4 сентября заблокировали WhatsApp, а также Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской в России), а также другие социальные сети, не прошедшие регистрацию в министерстве связи страны. Требование о регистрации всех платформ и социальных сетей продиктовано решением Верховного суда Непала.

По данным телеканала India Today, тысячи демонстрантов под лозунгом «Революция поколения Z» собрались у парламента Катманду, выступая против ограничений соцсетей и коррупции. Протестующие прорвали заграждения, проникли в здание парламента, после чего полиция применила водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В разных районах города был введен комендантский час.

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.